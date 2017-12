Weil die Zimmerpreise in Wuppertal günstiger sind als in der Landeshauptstadt, sind die hiesigen Hotels sehr gefragt bei Messebesuchern.

Angebot und Nachfrage bestimmen die Zimmerpreise in Wuppertaler Hotels entscheidend mit. „Der Hotelmarkt ist ein Markt, der sich selbst reguliert“, sagt Thorsten Hellwig, Pressesprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA). Es sei kein spezielles Wuppertaler Phänomen, dass die Hotelpreise in kurzen Zeitspannen extremen Schwankungen ausgesetzt sind.

2006 habe die Auslastung der Betten in Wuppertal bei 38 Prozent gelegen, heute liege sie bei 46,2 Prozent. Auf Zimmer umgerechnet bedeute das heute eine Auslastung von 65 Prozent. Zudem spielt die Internationalität der Hotels zunehmend eine Rolle. „2013 hatten wir 250 Übernachtungen von Chinesen – 2016 waren es schon etwas 4000“, sagt Rolf Volmerig, Vorstand der Wuppertaler Wirtschaftsförderung.

Speziell die Wochenenden seien für die Auslastung der Hotels wichtig. Findet an einem Wochenende keine größere Veranstaltung in Wuppertal oder in den Messestädten Düsseldorf und Köln statt, dann sind fallen die Preise in der Regel niedriger aus. Das buchen eines Hotelzimmers kann Glückssache sein. Wenn die Wahl letztendlich auf das passende Hotel gefallen ist, kann sich der Preis doch noch ändern. Ist es heute noch günstig, in einem Hotel abzusteigen, so kann am nächsten Tag bereits der dreifache Preis fällig sein. Das richtige Hotel zu buchen, ist bei der Auswahl – 2016 wurden laut Landesstatistik 1361 Hotelbetten in Wuppertal angeboten – und den extremen Preisschwankungen schwieriger als gedacht.

Das Hotel Park Villa, Erich-Hoepner-Ring 5 in Ronsdorf, macht die Preise von der Saison abhängig. Ein einfaches Doppelzimmer kostet unter der Woche 140 Euro, für ein Frühstück werden noch einmal 17,50 Euro fällig. An Wochenenden kostet dasselbe Zimmer 145 Euro, das Frühstück ist aber inbegriffen.

Beim Business-Hotel Arcade, Mäuerchen 4 in Elberfeld, gibt es ebenfalls Schwankungen bei den Zimmerpreisen: Ein Einzelzimmer kostet an Wochentagen 80 Euro, an Wochenenden 71 Euro. „Viele machen ihr Hauptgeschäft unter der Woche“, erklärt Dominik Sharifi, Mitarbeiter des Hotels. Die Mehrheit der Hotelgäste in Wuppertal – etwa 70 Prozent – seien Geschäftskunden. Dementsprechend werden die Preise an Wochentagen angehoben.

Laut Rolf Volmerig von der Wuppertaler Wirtschaftsförderung sind es in der Mehrzahl Gäste der örtlichen Industrieunternehmen und Besucher der Messen in Düsseldorf oder auch Köln. Veranstaltungen wie die Medica-Messe in Düsseldorf beeinflussen die Hotelpreise in den umliegenden Städten stark. So lag der Preis im Hotel Arcade für ein einfaches Einzelzimmer in diesem Zeitraum bei 175 Euro. Das liege daran, dass Hotels im Umkreis von Düsseldorf günstiger seien als in der Landeshauptstadt. Außerdem könne die Eintrittskarte zur Messe als Ticket für öffentliche Verkehrsmittel verwendet werden. Viele Besucher nehmen eine längere Anreise in Kauf, buchen dafür aber ein günstigeres Hotelzimmer.

Auch das Ibis Hotel bietet wechselnde Preise an: Für ein Doppelzimmer liegen die Preise pro Nacht unter der Woche bei knapp 60 Euro, können aber entsprechend der Nachfrage auf rund 200 Euro ansteigen. Auch diese Steigerungen sind in fast allen Fällen auf den Messebetrieb in Düsseldorf zurückzuführen. „Düsseldorfer Hotels sind bei großen Messen restlos ausgebucht“, sagt Sandra Skrzynska, Pressesprecherin der Düsseldorfer Tourismus GmbH. Daher wird auf Hotels in den umliegenden Städten verwiesen, so auch auf Wuppertal. Die Düsseldorfer Tourismus GmbH kooperiert ohnehin mit Wuppertaler Hotels. Oft sei es aber so, dass sich Firmen und Unternehmen schon vorab Hotels im Umkreis bis zu 30 Kilometer suchten, so Skrzynska.