Im Dritten Reich verließen viele Talente die Stadt. Sie wurden Musiker, Künstler und in einem Fall Sekretärin von Thomas Mann.

Wuppertal. Else Lasker-Schüler und Jankel Adler. Die Dichterin und der Maler stehen wohl an erster Stelle, wenn Wuppertaler über ehemalige Bewohner ihrer Stadt nachdenken, die vor den Nazis flüchten mussten. Doch es gibt noch viele weitere Geschichten von Juden, die nach ihrer Zeit in Wuppertal woanders ihren Platz fanden, berühmt wurden. Ulrike Schrader, Leiterin der Begegnungsstätte „Alte Synagoge“ half der WZ dabei, einige der beeindruckenden Wege nachzuzeichnen.

Die Elberfelderin Grete Stern machte Porträtfotos von Brecht

Eine Frau im Käfig, eine Frau ohne Mund, eine Frau, die verzweifelt versucht, aus einem riesigen Waschzuber zu klettern – Grete Stern hat mit ihrer psychoanalytisch inspirierten Fotomontage-Serie „Träume“ 1950 ihr Können als Avantgarde-Künstlerin unter Beweis gestellt. Heute gilt die gebürtige Elberfelderin als eine Pionierin im Bereich der Porträt- und Reklamefotografie. Nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gelangten, emigrierte Stern 1933 nach London, wo sie als Fotografin unter anderem Bertolt Brecht porträtierte. 1936 wanderte sie nach Argentinien aus, wo sie sich in Buenos Aires einer Gruppe progressiver Künstler anschloss. „Noch in den 80er Jahren gab es eine Ausstellung von Grete Stern in Wuppertal“, berichtet Ulrike Schrader.

Hilde Goldschmidt, später Reach, stand in ihrem Leben weniger im Rampenlicht, wurde jedoch in den USA hinter den Kulissen als Sekretärin die rechte Hand von Thomas Mann. Sie leistete etwa die Abschrift des Romans „Doktor Faustus“. Die 1917 geborene Deutsch-Jüdin verbrachte ihre Kinder- und Jugendzeit in Elberfeld und wäre gerne Juristin geworden, doch ihr Vater wollte, dass sie Schreibmaschine-Schreiben lernt. 1937 flüchtete sie mit ihrem damaligen Mann zunächst nach New York. Über den befreundeten Musikologen Ernst Gottlieb gelangte Hilde Reach 1943 an Thomas Mann, der zu der Zeit eine Sekretärin suchte. Von da an regelte die Elberfelderin die Korrespondenzen des Schriftstellers im kalifornischen Exil und war soweit in den Tagesablauf der Manns eingebunden, dass später auch das Fernsehen Interesse an ihr zeigte. „Sie trat in einer großen TV-Dokumentation über die Manns auf“, weiß Schrader.

Der 1907 in Barmen geborene Historiker Helmut Hirsch flüchtete 1937 nach Frankreich und rettete sich 1941 in die Vereinigten Staaten. Dort wurde er 1945 Mitbegründer des Roosevelt College in Chicago – ein besonders liberaler Lernort. „Dort gab es keine Rassentrennung, was für damalige Verhältnisse sehr ungewöhnlich war“, erklärt Ulrike Schrader. Auf Empfehlung von Johannes Rau konnte Hirsch ab 1958 Lehraufträge an der Düsseldorfer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie annehmen. Er veröffentlichte vor allem Werke zur deutschen Sozialgeschichte, auch über Friedrich Engels.