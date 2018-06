Der Wuppertaler lebt seit mehr als 40 Jahren in Brasilien. Dort hat er unter anderem das Logo für einen Fernsehsender entworfen – und eine neue Flagge für das Land.

1958, mit zehn Jahren, hat Hans Donner sich in Brasilien verliebt. Nach jeder Partie der brasilianischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Schweden, die er live im Fernsehen sah, spielten sein Bruder Harald und er Pelé und Gilmar. Als Pelé an der Brust des Torhüters weinte, nachdem die Seleção die WM gewonnen hatte, identifizierte er sich mit diesem. Er traf Pelé bei einer Ausstellung über seine Arbeit in New York später, sagte: „Ich habe dich weinen sehen, als Du 17 warst.“

Wuppertaler

weltweit

Solche Begegnungen, für ihn Bestimmung, prägen das Leben Donners in Brasilien; haben ihn zu dem gemacht, was er – in Wuppertal in die bekannte Unternehmerfamilie Donner geboren – hier ist: ein Superstar. Hans Donner, 69, hat das „TV Globo“-Logo geschaffen, war jahrzehntelang für das Design des mächtigen Fernsehsenders zuständig.

In den vergangenen Jahren hat er sich mehr und mehr eigenen Projekten gewidmet. Eine neue Zeit, eine neue brasilianische Fahne. 60 Jahre, nachdem er sich in Brasilien verliebt hat. Donner hat die Fahne jüngst sogar auf den berühmten „Cristo Redentor“, die Christusstatue, projiziert. Vorgestellt hatte er sie bei dem „Fórum do Amanhã“, das Unternehmer, Intellektuelle und Kreative in Tiradentes im Bundesstaat Minas Gerais zusammenbringt.

Die richtigen Leute im richtigen Augenblick an der richtigen Stelle

Damit, sagt Hans Donner, könne er etwas zurückgeben: „Ich habe zu viel bekommen.“ Dann kann man auch verstehen, weshalb die stolzen Brasilianer akzeptieren, dass er ihnen einen Vorschlag macht. „Das ist meine Geschichte“, sagt Donner in seinem Büro in Rio de Janeiro. „Die richtigen Leute, im richtigen Augenblick, an der richtigen Stelle.“

Es erklärt wohl auch, wie er darauf kam, sich mit einer anderen Zeitmessung zu beschäftigen: Hans Donner hat eine Uhr entworfen, die die Zeit durch in sich verlaufende Scheiben anzeigt. „Kairos“ nennt er sein Werk. „Kairos ist das Gegenteil von Chronos“, sagt Donner.

Legendär ist, wie Hans Donner mit 25 als Hippie – mit Touristenvisum, ohne Portugiesisch-Kenntnisse – sein Glück in Rio versuchte. Nachdem er 20 Tage lang nur Absagen bekommen hatte, lernte er in einem Aufzug denjenigen kennen, der ihm bei „TV Globo“ die Türen öffnete. Über eine Designzeitschrift war Donner als Student auf Brasilien gekommen. „Spinnst du, was machst du da unten mit deinem Talent“, hatte man ihm gesagt. „Da gibt es nur Affen und Bananen.“ Beides gibt es in Rio de Janeiro, auch frische Kokosnüsse und wilde Krokodile. Den Überfluss, die Vielfalt der Tropen. „Darauf musste ich reagieren“, sagt Hans Donner. „Sonst wäre ich untergegangen.“ Das klare, sachliche, am Bauhaus orientierte Design ist noch deutsch, verbunden hat er es mit den tropischen Formen und Farben.