Die nächste Aufgabe ist eine noch größere Herausforderung: Diesmal sollen sie sich entsprechend ihrer Augenfarbe aufstellen. Kassandra läuft erst einmal zur Lehrerin Davina Czekalla: „Habe ich blaue Augen?“ Oder sie müssen bei ihren Klassenkameraden erkennen, was diese an ihrer Kleidung verändert haben.

Was hingegen die Aufgabe einer Theaterpädagogin ist, da sind die Kinder unschlüssig. „Sie sagt den Schauspielern, was sie tun sollen“, schlägt ein Schüler vor. „Sie guckt, ob das Theater gut ist“, ein anderer. Mit geehrtem Schmunzeln widerspricht Sylvia Martin und zeigt den Besuchern ganz konkret, was eine Theaterpädagogin macht. Nämlich den Schülern mit allen Sinnen vermitteln, was das Theater ausmacht. Erst einmal das Körpergefühl: Die Kinder laufen auf Zehenspitzen, stapfen durch Tiefschnee oder schweben wie die Elfen – manche jedenfalls.

Um eine Geschichte zu erzählen, ist gar nicht viel nötig: Wer keine Kulisse zur Verfügung hat, kann sie auch selbst darstellen. Also richten die Schüler das Zauberschloss von Zwackelmann ein: Die eine geht als Tisch in den Vierfüßlerstand, der nächste setzt sich als Stuhl dazu, die Dritte reckt als Pflanze ihre Arme in die Höhe. Was die Gegenstände wohl denken könnten? „Wann putzt der Zauberer seine Schuhe?“, schlägt der Stuhl als originelle Antwort vor. Anderen fällt es schwerer, sich in einen Schrank oder Garderobenständer hineinzuversetzen.

Es ist nicht selbstverständlich, dass die Kinder die Geschichten kennen

Und schließlich geht es noch um Gefühle, das große Feld des Theaterspielens. In der Schülergruppe wird es immer lauter, doch die Theaterpädagogin hat die Situation gut im Griff. Sie teilt vier Gruppen ein und lost jeder einen Satz zu. Diesen müssen die Jugendlichen dann glücklich, traurig, cool oder wütend präsentieren.

„Den Schülern fällt heute das Theaterspielen viel schwerer als noch vor zehn Jahren“, sagt Sylvia Martin. Auch der Räuber Hotzenplotz zählt nicht zum Basiswissen. „Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass die Kinder die Geschichten kennen.“ Umso wichtiger ist es ihr, den Kindern die Faszination des Theaters nahe zu bringen. Deshalb lädt sie ihre Gruppen auch ins Opernhaus ein, anstatt sie in der Schule zu besuchen. Denn das ganze Ambiente strömt eine Atmosphäre aus, der sich niemand entziehen kann.