zdi-Regionalwettbewerb Robot Game findet an der Bergischen Universität statt.

Der Campus Freudenberg steht am Donnerstag, 28. September ganz im Zeichen von Robotern:

Die Gemeinschaftsoffensive Zukunft durch Innovation (zdi) in Nordrhein-Westfalen lädt zum Roboterwettbewerb ein. Zum zwölften Mal organisiert zdi für Schülerinnen und Schüler aus ganz NRW einen Roboterwettbewerb.

Der Startschuss fällt in diesem Jahr in Wuppertal. Mit insgesamt knapp 160 Teams und 1 000 Schülern gehört er zu den größten landesweiten Lego- Roboterwettbewerben in Europa. Es gibt zwei Kategorien, das Robot-Game für gemischte Teams und die Robot-Performance für Teams, zu deren Mitgliedern vorrangig Mädchen gehören. Der Tag startet um 9.30 Uhr mit der Begrüßung der Teams und endet mit der Preisverleihung gegen 16 Uhr.

Selbstprogrammierte Roboter absolvieren einen Parcours

Die Teams zur Regionalentscheidung kommen von Schulen aus Wuppertal, Solingen, Remscheid, Haan, Bonn, Krefeld, Monheim und Wiehl. Beim Robot-Game absolvieren sie mit selbstgebauten und selbstprogrammierten Lego Mindstorms®-Robotern in einer bestimmten Zeit einen Parcours mit vorgegebenen Aufgaben. Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs heißt „Intelligente, umweltfreundliche und integrierte Mobilität“. Alle Aufgaben sind um diese Fragestellung aufgebaut, zum Beispiel eine Paketlieferung oder der Bau intelligenter Straßenlaternen. Für alle erfolgreich bewältigten Aufgaben gibt es Punkte. Für das Finale am 16. Dezember in Mülheim an der Ruhr qualifizieren sich die Sieger der regionalen Wettbewerbe.

Der humanoide Roboter „Pepper“ zeigt, was möglich ist

Ein besonderes Highlight am Vormittag ist der Besuch von „Pepper“, dem humanoiden Roboter der Entrance GmbH Wuppertal. 120 cm groß ist er darauf programmiert, menschliche Mimik und Gestik zu analysieren und entsprechend auf diese Emotionszustände zu reagieren. In Kooperation mit der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft BSW findet außerdem durch ein Filmteam der zdi-Geschäftsstelle Düsseldorf eine Befragung der Schüler zum Thema „Mobilität der Zukunft“ statt: Werden wir in zehn Jahren noch selbst Auto fahren, mit Drohnen fliegen oder holen uns Roboter-Taxis ab? Die Aufnahmen werden entsprechend aufbereitet und auf Youtube gestellt.

Das Projekt zdi-Zentrum Best wird seit 2008 von der Bergischen Universität Wuppertal getragen und finanziell vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen sowie von der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit unterstützt. Engagierten Unternehmen im Bergischen Städtedreieck gibt das Bergische Schul-Technikum die Möglichkeit, im Rahmen des Projektes Nachwuchskräfte zu akquirieren und es ergänzt bereits existierende Aktivitäten, um junge Menschen frühzeitig für naturwissenschaftlich-technische Berufe zu interessieren. Die Teilnahme an allen Kursen des Bergischen Schul-Technikums ist für die Schülerinnen und Schüler freiwillig und kostenfrei. Red

zdi-best.de