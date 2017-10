Ziel der Aktion ist es, den ländlichen Raum zu stärken.

EN-Kreis. Unter dem Motto „Unsere Region im Fokus“ ruft die Region Ennepe.Zukunft.Ruhr im Rahmen von Vital.NRW zum Fotowettbewerb auf. Jeder Bürger, ob klein, groß, jung oder alt, ist eingeladen, auf Entdeckungstour durch die Region zu gehen und seinen Lieblingsort fotografisch festzuhalten. Mit diesem Fotowettbewerb soll gezeigt werden, was die Region zu bieten hat. Bei Vital.NRW handelt es sich um ein Förderprogramm des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit einer Fördersumme von insgesamt 1,4 Millionen Euro soll durch verschiedenste Projekte der ländliche Raum, im engeren Sinne die soziale, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Region, gestärkt werden. Wichtig dabei ist, dass jeder Einzelne ein Mitspracherecht hat und in naher Zukunft dazu aufgefordert wird, seine Ideen, Gedanken und Vorschläge zu möglichen Projekten vorzubringen. Die Vital.NRW-Region Ennepe.Zukunft.Ruhr umfasst die fünf Städte Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel und Wetter. Es gibt Preise zu gewinnen, wie zum Beispiel Gutscheine für Restaurants der Region oder der freie Eintritt in die Kluterthöhle. Bis zum 30. November haben Interessenten die Möglichkeit Ihr Lieblingsfoto unter dem Stichwort „Fotowettbewerb“ mit einer kurzen Beschreibung per E-Mail an die Regionalmanagerin Sofia König unter unten stehender Mail-Adresse zu senden. Nach Sichtung aller Fotos werden die Gewinner auf der Homepage und auf der Facebookseite der Region bekannt gegeben.

koenig@ennepe-zukunft-ruhr.de