Die Veranstaltung wird 25. Schon jetzt gibt es einen Aufruf.

Cronenberg. In ziemlich genau einem Jahr, am 6. Juli 2019, findet die Jubiläumsausgabe der Cronenberger Werkzeugkiste statt. Der Verein hinter der traditionsreichen Benefizveranstaltung „em Dorp“ ruft die Standbetreiber frühzeitig auf, ihre Stände und Verkaufsstellen entsprechend zu schmücken. „Der Geist der vergangenen Werkzeugkisten soll im Dorf zu spüren sein“, heißt es in einem Schreiben des Vereins. Der Werkzeugkisten- Verein arbeitet bereits an den Plänen für einen unvergesslichen Samstag im Herzen Cronenbergs. „Auch die Stände sollen anlässlich dieses großartigen Jubiläums herausgeputzt sein. Daher rufen wir alle Betreiber dazu auf, ihre Verkaufsstellen besonders schön zu gestalten“, verkündet der 1. Vorsitzende Stefan Alker. Die Betreiber können ihre Stände beispielsweise im Stil der alten Zeit herrichten oder mit ausgefallenen Verkleidungen aufwarten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. „Machen Sie sich schon mal Gedanken, sammeln Sie Ideen“, motiviert Alker: „Kreativ geschmückte Stände werden für unvergessene Bilder am Tag der 25. Werkzeugkiste sorgen!“ Die Mitglieder des ehrenamtlichen Vereins sind voller Vorfreude und Tatendrang damit zugange, Vorbereitungen für das Jubiläum zu treffen. Diese Motivation soll sich auch auf alle Standbetreiber, Vereine und Firmen auswirken: „Gemeinsam für eine unvergessliche 25. Cronenberger Werkzeugkiste.“ Red