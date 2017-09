Immer mehr alteingesessene Geschäfte geben auf. Was passiert mit der Innenstadt ohne sie? Und welche Rolle spielt das geplante FOC?

Zentrum. An der Poststraße sieht das Schaufenster des Juweliers Abeler derzeit etwa so aus wie dessen Internetseite. Schwarz-weiß-rote Aufkleber und Banner weisen auf die Schließung und den vollständigen Ausverkauf hin - nach 178 Jahren. Henrick Abeler schließt das Traditionsgeschäft zum Ende des Jahres, ein Jahr nachdem er auch das Museum des Hauses schon aufgeben musste. Was dann in die Räume kommt, könne er noch nicht sagen, sagt Abeler. Aber er werde auf entsprechende Qualität achten. Gastronomie oder einen Billigladen, wie sie so immer häufiger in der Innenstadt zu finden sind, will er anscheinend nicht in den Räumen haben.

Die Unsicherheit um das FOC schadet dem Einzelhandel

Dass aber ein weiteres Familienunternehmen die Räume übernimmt, ist unwahrscheinlich. Jedenfalls bekommt den Eindruck, wer mit Ralf Engel, Geschäftsführer des Rheinischer Einzelhandels- und Dienstleistungsverbands spricht. Er sagt, dass gerade an der Poststraße die Unsicherheit wegen des Anschlusses an den neuen Döppersberg und wegen des geplanten FOCs verhindere, dass sich neue Geschäfte ansiedeln.

Auch Angelika Finkernagel aus dem Vorstand der IG 1 bestätigt das. Sie spricht von einem „Vakuum, was die Ansiedelung neuer Einzelhandelsformate betrifft“. Es sei immer noch nicht bekannt, ob und wann das FOC komme und welche Inhalte und Marken dort platziert würden. Dadurch zögen sich auch Händler zurück oder es kämen eben keine neuen.

Der Strukturwandel läuft schon seit fast 50 Jahren

Aber auch andernorts mussten Wuppertaler Abschied von alten Bekannten nehmen – etwa an der Luisenstraße, wo das Spielwarengeschäft Willy Müller & Söhne im Oktober 2016 geschlossen hat. Müller hatte der WZ gegenüber schon prognostiziert, dass es schwierig werden würde, einen Nachmieter zu finden. Statt eines normalen Einzelhändlers ist dann auch ein Showroom für Tische eingezogen. Der Betreiber der Firma „Tables & Co“ ist nicht erreichbar gewesen. Aber seiner Facebook-Seite nach lässt sich jedenfalls zumindest von hoher Kundenzufriedenheit sprechen. Der Verkauf, der einmal die Woche samstags stattfindet, bedarf anscheinend keiner großen Änderungen am Objekt. Der neue Mieter hat ein Banner zu Straße Am Heckweiher hin aufgehangen. Auf der Vor- und Rückseite des Gebäudes sind noch die alten Schilder von Müller und den Spielzeugmarken zu finden.

Auch der damals letzte Hutmacher der Stadt, Hut Küpper, hat bereits 2012 aufgegeben – weil die Tochter der Geschäftsführerin weggezogen ist. Für Engel ein häufiges Problem, weil der Nachwuchs oft fehlt, um die Traditionsgeschäfte zu übernehmen. Küpper wäre 160 Jahre alt geworden.