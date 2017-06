Bereits am 5. Juli gibt es um 20 Uhr das nächste Konzert des Klavier-Festivals Ruhr in der Stadthalle. Dann tritt die international renommierte Pianistin Gabriela Montero auf.

Natürlich bedankte sich Thibaudet für den begeisterten Beifall mit einer kleinen Zugabe. Ungemein beseelt kam der Kupelwieser-Walzer von Franz Schubert daher. Ein wenig schade war nur, dass die sensiblen Klaviertöne nicht immer deutlich genug zur Geltung kamen. Auch wenn sie sich in den Orchesterklang integrierten, hätten sie viel besser ver-nehmbar sein sollen. Denn das Orchester der Ludwigsburger Schlossfestspiele war an man-chen Stellen schlicht und einfach zu laut.

Auch solistisch faszinierten die Musiker an den ersten Pulten während des gesamten Abends bei ihren sehr gehaltvoll zum Ausdruck gebrachten Abschnitten. Klanglich wesentlich ausgewogener kam Sergej Rachmaninows letztes Opus von der Bühne, drei Jahre vor seinem Tod im Exil in den USA geschrieben. Diesen Symphonischen Tänzen darf durchaus unterstellt werden, dass in ihnen biografisches Material musikalisch umgesetzt wurde. Das Zitat im ersten Satz aus seiner erfolglosen 1. Sinfonie, die eine tiefe Krise nach sich zog, dürfte für sich sprechen. Beispielsweise wurden dieses Merkmal wie auch das Halleluja der orthodoxen Liturgie am Ende des Finalsatzes verständlich herausgearbeitet.

„The Americas“ lautet das diesjährige Motto des Klavier-Festivals Ruhr. Jeder Pro-grammpunkt trug dem an die-sem Abend Rechnung. Der prä-sentierte Ausschnitt von dem, was in den USA in der Zeit von 1925 bis 1957 an orchestraler Musik entstand, ist ungebrochen regelmäßig auf den Kon-zertpodien der Welt zu erleben. So war der Wiedererkennungs-wert groß. Das zahlreiche Publi-kum hatte großen Gefallen daran und bedachte Inkinen und das Orchester der Ludwigsburger Schlossfestspiele mit lang anhaltendem Schlussapplaus.