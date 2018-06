Die „Butze“ streikt: Eine gebrochene Antriebswelle sorgt für einen unfreiwilligen Stopp an einem albanischen Rasthof.

Seit geraumer Zeit fängt der Fiat unkontrolliert an zu wabbeln. Wenn ich die magische Marke von 60 km/h überschreite wird es spürbar ungemütlich. Die Reifen haben wir vorgestern checken lassen, als es angefangen hat und wir noch dachten, es läge an losen Schrauben. In weiser Voraussicht haben wir uns, beim letzten Besuch in Wuppertal, ein Radkreuz zugelegt. Im französischen Dezember haben wir so ein Teil vermisst, genauso wie einen Wagenheber, der jetzt auch zum festen Bestandteil der Reiseausrüstung gehört.

Leider habe ich verpasst, das Radkreuz vor Abfahrt zu testen und musste feststellen, dass es nicht auf die fetten Schrauben passt. Klassischerweise rappelt das Wohnmobil erst, nachdem wir die EU verlassen und die Grenze von Griechenland nach Albanien passiert haben. Ich wünschte, ich hätte das Internet zur Verfügung und könnte zumindest nachsehen, wo die nächste Werkstatt ist.

Butze

auf Rädern

Die letzte hat uns eiskalt abblitzen lassen und weggeschickt. War auch leicht unfair, weil wir einander einfach nicht verstanden haben und meine pantomimischen Fertigkeiten nicht ausreichen, um „wabbeln“ darzustellen.

Auf einer Autobahn steuere ich die Butze an einen Autogrill-Rasthof. Unverhofft sehen wir von weitem Werkstatttore. So, als ob es ein Wink des Schicksals ist, dass wir ausgerechnet im Nirgendwo Hilfe finden könnten, prangen auch noch deutsche Flaggen darüber. Es stellt sich raus, dass niemand Deutsch spricht und die Flaggen nur Werbung für Motoröle waren. Ich versuche es auf Englisch, und schon beim ersten Wort wird der Azubi hergewunken. Er ist maximal 16 und übersetzt alles, was ich sage, ins Albanische. Das Dutzend Kerle, das grad noch um einen alten Traktor stand, versammelt sich allmählich um den Fiat. Es wird relativ schnell klar, dass die Antriebswelle gebrochen ist.

Wir sind jetzt eine Attraktion. Vor allem weil wir einen Fiat fahren. Niemand fährt Fiat in Albanien. Hier gibt es fast nur deutsche Autos. Der italienische Mechaniker sagt, dass es schwierig wird, ein Ersatzteil zu finden. Wir werden auf den nächsten Tag warten müssen.

Im Dezember haben wir einen Reifen bei 80 Sachen auf einer Landstraße in Frankreich „verloren“ (volle Kalotte geplatzt). Zwei Feuerwehrmänner im Feierabend haben uns mit adäquatem Besteck - in Form eines fetten Wagenhebers - aus der Patsche geholfen. Als wir im Februar wieder losgefahren sind, ist uns in Bayern der Anlasser flöten gegangen. Wir mussten abgeschleppt werden und mehr als 500 Euro für einen neuen latzen; konnten aber am selben Tag weiterfahren. Kurz vor Griechenland dachten wir, unsere Wasserpumpe würde den Geist aufgeben. Bis wir feststellen mussten, dass sich im Wassertank Algen gebildet hatten, die den Schlauch verstopften.