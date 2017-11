Das Wuppertal Institut präsentiert am Dienstag erste Ergebnisse.

Wie glücklich ist Wuppertal? Am Dienstag ab 19 Uhr präsentieren die Forscher vom Wuppertal Institut und der Happiness Research Organisation die ersten Ergebnisse nach zwei Fragerunden. Die Präsentation und öffentliche Diskussion findet ab 19 Uhr in der Aula des Wuppertal Instituts am Döppersberg 19 statt.

Dabei wird etwa geklärt, in welchem Stadtteil die Menschen am glücklichsten sind und wie zufrieden die Wuppertaler mit der Infrastruktur sind. Wie stehen die Wuppertaler zur Verlängerung der Nordbahntrasse, wie zur Seilbahn und wie zum Factory Outlet in der ehemaligen Bundesbahndirektion?

Die vorläufigen Ergebnisse werden ab Dienstag, parallel zur Veranstaltung, in einem Live-Dashboard auf der Seite des Projekts präsentiert. Jeder kann sie einsehen und nach belieben differenzieren, und sich so die Ergebnisse nach den eigenen Interessen filtern. So kann man etwa die Ergebnisse nach Geschlechtern auswerten oder nach Alter, oder auch nach Stadtteilen. Nur wenn die Filter zu einem Ergebnis führen, dass weniger als 30 Befragte Personen einbezieht, blockt das System. Aus Gründen des Datenschutzes, erklärt der Projektverantwortliche Hans Haake.

Das Dashboard soll die Ergebnisse künftiger Befragungsrunden schneller mit einbeziehen und veröffentlichen, als das bisher möglich war. Es bleibt also ab jetzt Teil der Glücksforschung in Wuppertal und dauerhaft einsehbar. Das ist eine der Veränderungen, die die Forscher planen. Auch andere Neuigkeiten wird es bei der Präsentation zu hören geben.

1208 einwandfreie Fragebögen wurden in beiden bisherigen Fragerunden ausgefüllt. Das sind weniger Teilnehmer als erwartet, aber laut Hans Haake immer noch eine ordentliche Menge an Daten, die Rückschlüsse auf die Zufriedenheit der Teilnehmer zulässt.

Die nächste Befragungsrunde startet dann am 5. Dezember.