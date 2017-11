Bisher wurden 220 Ideen eingereicht, wie der Platz vor dem Wuppertaler Hauptbahnhof heißen soll.

Wuppertal. Die Bürgerbeteiligung zur Namensgebung des neuen Bahnhofsvorplatzes ist in vollem Gange. Bisher wurden 220 Ideen dazu eingereicht, wie der Platz vor dem Hauptbahnhof heißen soll. Insgesamt wurden bereits 346 Namensvorschläge an die Stabsstelle Bürgerbeteiligung übermittelt. Da sich viele Vorschläge doppeln, sind es bislang 220 unterschiedliche Ideen zur Benennung des neuen Platzes.

Bis zum 27. November können noch Ideen zur Benennung des Bahnhofsvorplatzes bei der Stabsstelle Bürgerbeteiligung eingereicht werden: Telefonisch unter 563-6730, per Mail an buergerbeteiligung@stadt.wuppertal.de, über die Social Media Kanäle der Stabsstelle oder per Post an die Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal.