Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Grünewald mit Kunsthandwerk und vielen kulinarischen Ständen öffnet dieses Wochenende zum ersten Mal in diesem Jahr. Von 11 bis 20 Uhr können die Besucher die beleuchtete Parkanlage mit Fackeln und Lichterketten bewundern. Der Eintritt kostet sieben Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen nichts.

Unter dem Thema Zimt, Glanz und Vivaldi öffnet der Weihnachtsmarkt auf Schloss Lüntenbeck zum letzten Mal in diesem Jahr. Mehr als 100 Stände mit Essen, heißen Getränken und Kunsthandwerk schmücken den Markt, dazu gibt es ein Rahmenprogramm. Geöffnet ist der Markt Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder bis 12 Jahre kostenlos.

Auch der Blotschenmarkt in Mettmann ist noch an diesem Wochenende geöffnet. Im Umfeld der St. Lambertus Kirche gibt es Weihnachtsleckereien und viele Geschenkideen plus Bühnenprogramm mit Musik. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 12 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 21 Uhr.