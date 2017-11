12 Tage wird der Markt ohne Unterbrechung errichtet. Dazu gehören auch tausende Glühbirnchen, die die Häuschen erleuchten werden.

„Wir bauen 12 Tage auf, nonstop - bei Sonne und Regen“, sagt Aufbauleier Christian Stronczyk. 30 Mitarbeiter sind beschäftigt - ob mit dem Transport oder dem Aufbau der weihnachtlich gestalteten Häuschen. Viele Buden stehen schon. Eine Aufgabe, die danach noch ansteht: Die zahlreichen Lichternetze auf den Dächern anzubringen.

Drei Mitarbeiter sind dafür unter anderem auf der Herzogstraße mit Werkzeug und einer Leiter unterwegs. Mit Akkuschraubern werden die Leuchtmittel montiert. Auch ohne die zusätzliche Beleuchtung zwischen den Fassaden der Geschäfte wird der Weihnachtsmarkt keine düstere Angelegenheit, macht der Aufbauleiter klar: „Pro Netz haben wir 250 Lichtpunkte. Das ganze Dach wird illuminiert.“ Tausende solcher Glühbirnchen werden für Lichterglanz sorgen, wenn der Lichtermarkt in Elberfeld am 27. November, 17 Uhr, eröffnet wird. So wird er genannt, weil er auch noch nach Weihnachten geöffnet hat (bis zum 29. Dezember).

Es ist das 36. Mal, dass Hartmut Wilke den Weihnachtsmarkt in der City organisiert. Vieles ist von den letzten Jahren bekannt. „Wir haben in den letzten Tagen richtig geklotzt und werden wieder ein super Bild abgeben“, verspricht der Organisator.

Die Buden werden die bekannten Straßen und Plätze säumen: Von der Herzogstraße bis zur Rathausgalerie und bis zum Döppersberg kurz vor der neuen Geschäftsbrücke – die rechtzeitig geöffnet wurde: Einige Händler des Weihnachtsmarkt hätten wegen der Baustellenführung über die Behelfsbrücke 50 Prozent an Umsatzverlusten hinnehmen müssen, so Wilke. Trotzdem werden sie auch dieses Jahr wieder zu sehen sein.„Es ist toll, dass sie durchgehalten haben“, sagt er. Wie viele Buden es dieses Jahr zu sehen gibt, wollte der Veranstalter vor einem offiziellen Pressetermin noch nicht bekannt geben. Die „Wahrzeichen“ des Elberfelder Weihnachtsmarkt werden aber wieder mit von der Partie sein: Vor den City Arkaden wird wieder die acht Meter hohe Erzgebirgspyramide und der Glockenturm auf der Herzogstraße.