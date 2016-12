„Weihnachten ohne Tannenbaum ist unvorstellbar“

Die meisten Wuppertaler haben ihr Heim dekoriert. Im Zentrum steht bei vielen der Christbaum.

Wuppertal. Samstagabend ist es soweit - die meisten Vorbereitungen sind abgeschlossen und der Stress der vergangenen Wochen kann sich unter dem Weihnachtsbaum, so er denn die weihnachtliche Atmosphäre unterstützen soll und auch fester Bestandteil des Festes ist, entladen. Für viele Menschen gehört er, natürlich festlich, bunt oder sonst irgendwie dekoriert, dazu. Ob alle Wuppertaler Wert auf den Tannenbaum legen und wie es ansonsten mit dem Weihnachtsschmuck in Wuppertaler Haushalten aussieht, wollten wir am WZ-Mobil, das vor dem Barmer Rathaus stand, von den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt wissen.

Den Enkeln zuliebe wird häufig ein Tannenbaum aufgestellt

Einen ganz individuellen Baum präsentiert Wilfried A. Schossow an jedem Weihnachtsfest seinen Enkelkindern und Verwandten: „Seit 40 Jahren schmücke ich den Weihnachtsbaum immer in anderen Farben, mal gold, mal lila, oder wie in den 1970ern in gelb und orange. Die Kugeln stelle ich aus Glühbirnen her und tauche sie anschließend in Lack. Und die Nikoläuse bekommen einen Bart aus Filz und Watte. Außerdem habe ich den Baum mit 380 LEDs ausgestattet und freue mich auf die zwölf leuchtenden Augen meiner sechs Enkelkinder.“

Kimeta Linse betreibt nicht ganz so viel Aufwand: „Ich schmücke ein bisschen das Fenster, wo eine Kerzenpyramide steht. Auf dem Tisch mit einer Weihnachtsdecke ist ein Adventsgesteck. Aufgrund meiner Religion hält sich die Dekoration im Rahmen.“

Cornelia Thielmann verzichtet auch auf einen Weihnachtsbaum: „Ich feiere bei meiner Schwester, wo traditionell ein Baum steht. Trotzdem habe ich für die Festtage auch etwas dekoriert. Zwei kleine Rentiere aus weißem Porzellan, weiße und silberne Kugeln, sowie Gläser und Schalen mit Tannengrün geben ein bisschen weihnachtliche Stimmung. Dazu gehört auch der kleine Lichterbaum auf meiner Terrasse.“

Für Regina Bramekamp gehört ein Tannebaum einfach zum Fest: „Natürlich wollen wir es auch wegen der Enkelkinder schön und gemütlich haben. Bunte Kugeln, Tannenzapfen und elektrische Kerzen schmücken unseren Baum. Auf Selbstgebasteltes verzichten wir. Das haben wir früher gemacht, als die Kinder klein waren.“

Für Bernd und Antje Weber ist Weihnachten ohne einen Tannenbaum nicht vorstellbar: „Das geht nicht - da würde uns etwas fehlen. Neben Adventskränzen und Weihnachtsternen werden wir unseren Baum Samstag mit weißen und goldenen Schleifen und einer Lichterkette schmücken. Außerdem hängen wir noch Engelchen, kleine Figuren und weiße Bastelsterne an den Baum. Die sind über 40 Jahre alt.“