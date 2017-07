Wuppertal. Am Sonntagmorgen ist es um halb zehn auf der Varresbecker Straße zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Nach Angaben der Stadtwerke sind 17 Häuser betroffen. In den entsprechenden Haushalten ist die Wasserversorgung abgebrochen. Bis etwa 18 Uhr arbeiten die WSW dort noch an den Rrohren, dann soll es auch wieder Wasser geben. Die Fahrbahnsperrung konnte vorrübergehend wieder aufgehoben werden. Am Montagmorgen soll es einen Ortstermin geben. Laut WSW ist es möglich, dass dann Arbeiten an der Straße erfolgen müssen, die eine erneute Sperrung notwendig machen.

Die Fahrbahn der Varresbecker Straße in Richtung Düsseldorfer Straße war bis zum frühen Sonntagabend bis zur Hausnummer 14 gesperrt. In die Gegenrichtung lief der Verkehr wie gewohnt. Auch die Fahrbahn der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Vohwinkel war von der Stockmannsmühle bis zur Varressbecker Straße gesperrt, weil die Fahrbahn verschmutzt war. Von dort war es nicht möglich, in die Varresbecker Straße abzubiegen. Wer in die Varresbeck wollte, musste ab Robert-Daum-Platz über die Nützenberger Straße ausweichen. Über diese wurde auch die Buslinie 611 umgeleitet. Sie fuhr bis zur Düsseldorfer Straße wie der NE1. Ursprünglich hatte die Sperrung bis Montagvormittag andauern sollen. red