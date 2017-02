Wuppertal. Im Bereich der Reichsstraße 7 bis 15 gab es am Sonntagnachmittag mehrere Schäden aufgrund einer undichten Wasserleitung. Dadurch ist in den Keller eines angrenzenden Wohngebäudes Wasser eingedrungen. Die unterirdische Undichtigkeit hat in dem Bereich zudem die Fahrbahn unterspült. Die Fahrbahndecke hat sich an unterschiedlichen Stellen angehoben.

Die Feuerwehr hat den Bereich gsperrt und Wasser aus dem Keller gepumpt sowie die WSW hinzugezogen. Die Wasserzufuhr für den Bereich wurde abgeschiebert. Weitere Maßnahmen zur Beseitigung der Ursache und Einschätzung des Fahrbahnzustandes werden durch die WSW durchgeführt.