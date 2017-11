Ein Studium bildet nicht nur zu einem Beruf aus, sondern fördert die Selbstorganisation und bildet die Persönlichkeit.

Für alle „Erstis“ hat dieses Semester ein ganz neuer Lebensabschnitt begonnen: Das Studium. Wenn man (noch) nicht studiert hat, kann man sich nur schwer vorstellen, was sich im Inneren von Universitäten tatsächlich abspielt und wie ein Studentenleben verläuft. Die Uni ist wie eine eigene kleine Welt und ganz anders im Vergleich zur Schule. Auch wenn die neuen Erstsemester nun einen Eindruck vom Studieren bekommen haben, stellt sich vermutlich vielen noch die Frage: Was kann ich denn nun von diesem Lebensabschnitt erwarten?

Eine Frage über die auch gesellschaftlich debattiert wird. Es ist die Frage nach Sinn und Zweck des Studiums. Soll es fachlich oder persönlich bilden, auf den Beruf vorbereiten oder all das zusammen? Was lernt man denn wirklich während des Studiums? Studierende antworten mit Blick auf ihre bisherige Studienzeit: Die Lehramtsstudentin Eva Karina Lutter (22) betont, dass sie während ihres Studiums deutlich selbstständiger geworden ist: „Durch das Studium ist man gezwungen, sich selber zu strukturieren. Ich habe so auch gelernt, mich unabhängig von Freundschaften durch das Studium zu bewegen und meinen eigenen Weg zu gehen.“

Christine Hummel, Leiterin der Zentralen Studienberatung (ZSB) erklärt: „Wer von der Schule zur Universität kommt, der wechselt von einem System in ein völlig anderes. In der Schule wird das Lernen stark begleitet, diese Kontrolle fällt an der Universität weg. Anfangs zeigt sich das schon daran, dass der Stundenplan meist selbst erstellt werden muss“. Ein gutes Zeit- und Selbstmanagement ist somit erforderlich. „Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, Prioritäten zu setzen, wenn man Uni, Arbeit und Freizeit unter einen Hut kriegen will“, bestätigt Jan-Philip Pietschmann (23). Er studiert Bauingenieurswesen.

Viele Studierende erleiden erst einmal einen „Erstsemsterschock“

Diese neue Eigenverantwortlichkeit kann sich als große Herausforderung darstellen. Aline Gebele, Studienberaterin bei der ZSB, berichtet: „Viele Studierende erleiden erst einmal einen ‚Erstsemesterschock’. An der Uni wird viel mehr Stoff in kürzerer Zeit gelehrt, auch mit den universitären Strukturen und Abläufen muss man sich erst vertraut machen“. Sie rät Studierenden, frühzeitig mit dem Lernen zu beginnen und geduldig mit sich zu sein. „Man muss sich selbst erst in der Rolle als Studierender finden“.

Das betrifft auch die soziale Seite. Im Gegensatz zur Schule gibt es an der Uni keine festen Klassenverbände, so dass man meist jedes Semester auf neue Menschen trifft. „Am Anfang des Studiums musste man vor allem mit sozialen Herausforderungen klarkommen. Man lernt viele neue Leute kennen und erfährt so viel darüber, wie man sich in neuen Gruppen einfindet. Das hat mich viel offener und selbstbewusster gemacht“, sagt Jan-Philip.