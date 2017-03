Was in Wuppertal heute wichtig wird - 30.03.2017

Die Sitzung der BV Uellendahl-Katernberg beginnt um 18.30 Uhr. Ort: Gemeinde Christ König, Nevigeser Straße 300, Eingang Gemeindezentrum Westfalenweg 20.

Zur Mitgliederversammlung trifft sich heute der Verein Aufbruch am Arrenberg in der Villa Media an der Viehofstraße 123. Beginn ist um 18 Uhr.