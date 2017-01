Sturmtief Egon fegte am Freitagmorgen über Westdeutschland hinweg. Anders als in weiten Teilen von NRW brachte er in Wuppertal auch Schnee mit sich. Unsere Leser haben die weiße Landschaft auf fotografisch festgehalten. Eine Auswahl. mehr

Anzeige

Wuppertal. Die Wuppertaler Polizei sowie die Stadt veröffentlichen bereits seit längerer Zeit, an welchen Stellen jeweils schwerpunktmäßig die Geschwindigkeit im Stadtgebiet kontrolliert wird. An dieser Stelle finden Sie die gemeldeten Blitzer für die ganze Woche. Freitag, 13.01.:... mehr

Anzeige

Ach, was schön, dachte sich W.Zettis Kollege, als er kürzlich in seinen Briefkasten guckte. Da lag eine Einladung zur Hochzeit. Christian und Julia wollen ihrer Liebe durch das Jawort Ausdruck verliehen und das auch mitteilen. Leider kennen weder W.Zettis Kollege noch dessen Frau das Brautpaar.... mehr

WZ-Mobil

Wuppertal. Die Stadt will in den kommenden Monaten klären, wie gut Wuppertals Chancen wären, hier die Bundes- oder Landesgartenschau auszutragen. Wie finden Sie diese Idee? Würden Sie eine Bundes- oder Landesgartenschau in Wuppertal begrüßen? Sagen Sie Ihre Meinung am WZ-Mobil: Mitarbeiter der WZ... mehr