Unterhalb des Bahnhofs Bracken brennen beim Nächstebrecker Osterfeuer am Samstag Weihnachtsbäume. Parkplätze gibt es an der Wittener Straße und auf dem Hartmann Gelände.

Der BHC trifft am Samstag um 19 Uhr in der Unihalle auf den HC Erlangen. Tickets gibt es ab 17.30 Uhr an der Tageskasse. Die Anreise empfiehlt sich mit dem ÖPNV.