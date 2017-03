Was in Wuppertal am Wochenende wichtig wird

Wegen Demos sperrt die Polizei am Samstag ab voraussichtlich 12.30 Uhr die B7 zwischen Alter Markt und Berliner Platz. Foto: Archiv/Keil Wegen Demos sperrt die Polizei am Samstag ab voraussichtlich 12.30 Uhr die B7 zwischen Alter Markt und Berliner Platz. Foto: Archiv/Keil Sperrung I Wegen Demos sperrt die Polizei am Samstag ab voraussichtlich 12.30 Uhr die B7 zwischen Alter Markt und Berliner Platz. Sperrung II Straßen NRW sperrt am Sonntag von 9 bis 16 Uhr die Anschlussstelle Sonnborn auf der A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf.