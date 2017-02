Der Wuppertaler SV spielt am Samstag gegen den Tabellennachbarn SV Rödinghausen. Anpfiff ist um 14 Uhr im Stadion am Zoo. Der WSV kann durch einen Sieg auf Platz fünf vorrücken.

Unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektorin Julia Jones präsentiert das Sinfonieorchester am Samstag um 17 Uhr erstmals in der Immanuelskirche und in der Friedhofskirche sein neues Konzertformat, das Kammerorchester-Konzert.

Am Sonntag um 14 Uhr trägt die Elberfelder TG ihr letztes Saisonspiel in der Halle Hesselnberg aus. Es ist die letzte Chance, den Abstieg aus der Regionalliga zu vermeiden.

Sechs Monate Cap-Markt: Am Eckbusch wird am Samstag das Halbjahresjubiläum gefeiert. Zwischen 8 und 15 Uhr gibt es Überraschungen und Jubiläumsangebote. Am Sonntag gibt es kostenlose Brötchen für Kunden, die im Pyjama kommen.