Die Junior Uni lädt am Sonntag zum Familienvortrag ein. Ab 12 Uhr geht es um „Die Kunst des Erfindens“. Der Eintritt ist frei.

Die WSV-A-Jugend trifft am Sonntag um 11 Uhr auf dem Sportplatz Uellendahl auf Bayer Leverkusen.

Der Bergische HC spielt am Samstag in der Solinger Klingenhalle gegen Stuttgart. Anwurf ist um 19 Uhr an der Kotter Straße.

Werner Kreiskott boxt um den WM-Gürtel. Beginn ist am Samstag um 21.30 Uhr im Emka-Sportzentrum an der Metallstraße in Velbert.