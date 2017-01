Das persönliche Gespräch zwischen Schülern, Berufspraktikern und Hochschullehrern steht beim 48. Bergischen Primanertag im Mittelpunkt. 120 Praktiker und Hochschullehrer beantworten am Samstag, 14. Januar, von 14 bis 17 Uhr Fragen zu Ausbildung, Studium und Beruf im Berufskolleg Elberfeld am Döppersberg.

Neujahrsempfänge Am Wochenende stehen direkt mehrere Neujahrsempfänge an: Der Empfang der FDP (Samstag 10 Uhr, Villa Media) und der des Bürgervereins Langerfeld (Sonntag 11 Uhr, CVJM Langerfeld). Auch sportliche Empfänge gibt es: Der ASV feiert am Sonntag um 11 Uhr, der Tennisclub Blau-Weiß Ronsdorf am Sonntag um 11 Uhr.