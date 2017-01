Um Menschen im Prekariat dreht sich das Stück „ungefähr gleich“, das am Samstag im Theater am Engelsgarten Premiere hat.

Premiere „Ungefähr gleich“ feiert Samstagabend Premiere im Theater am Engelsgarten. Um 19.30 Uhr geht es los. Für die Aufführung am Sonntag um 16 Uhr gibt es noch Eintrittskarten. schauspiel-wuppertal.de

Handball Der Bergische HC trifft am Samstag zu einem Testspiel auf Gummersbach. Anpfiff ist um 17 Uhr in der Sporthalle Am Nocken.

Eisrettungübung Wer sich für die Feuerwehr interessiert, für den lohnt sich am Samstag ein Spaziergang zur Talsperre Ronsdorf. Dort führen Feuerwehr und DLRG ab 10.30 Uhr eine Eisrettungsübung durch.

Chinesisches Neujahrsfest In der Mensa der Bergischen Universität am Grifflenberg wird am Samstag ab 19 Uhr das Chinesische Neujahrsfest gefeiert.