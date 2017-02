Was in Wuppertal am Montag wichtig wird

Auch ohne Zug geht es in der Stadt am Montag karnevalistisch zu. Der Zoo lädt für 10.30 Uhr zu einer Führung unter dem Motto: „Tarnen und Warnen im Tierreich“. Fotot: Archiv Auch ohne Zug geht es in der Stadt am Montag karnevalistisch zu. Der Zoo lädt für 10.30 Uhr zu einer Führung unter dem Motto: „Tarnen und Warnen im Tierreich“. Fotot: Archiv Auch ohne Zug geht es in der Stadt am Montag karnevalistisch zu. Der Zoo lädt für 10.30 Uhr zu einer Führung unter dem Motto: „Tarnen und Warnen im Tierreich“. Zu zahlen ist nur der Zoo-Eintritt. Im Internationalen Begegnungszentrum, Hünefeldstraße 54A, geht es ebenfalls noch einmal jeck zu: Ab 11.11 Uhr können Kinder fröhliche Stunden mit Musik und Magie erleben. Der Eintritt ist kostenfrei.