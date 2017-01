Schülerinfotage, Zeitreise in der Uni-Halle Was in Wuppertal am Montag wichtig wird

An der Bergischen Universität Wuppertal starten die Schülerinfotage. Sie geben Schülerinnen und Schülern einen ersten Einblick in das vielfältige Studienangebot der Universität. Zwei Wochen lang können sich Schüler über die mehr als 100 Studiengänge an der Bergischen Uni informieren. Die Uni-Halle Wuppertal verwandelt sich wieder in eine Bühne der besonderen Art. Der Hochschulsport Wuppertal zeigt unter dem Motto „ZEITREISE", wie spannend, emotional und abwechslungsreich gemeinsames Sporttreiben sein kann. Der Eintritt ist kostenlos, Beginn ist um 19.30 Uhr.