Was in Wuppertal am Mittwoch wichtig wird

Das Zentrum für gute Taten e.V. und die City Arkaden informieren am Mittwoch über die Veranstaltung „So geht Ehrenamt in Wuppertal “, die am 22. März startet. Foto/ Archiv: Kristina Malis Das Zentrum für gute Taten e.V. und die City Arkaden informieren am Mittwoch über die Veranstaltung „So geht Ehrenamt in Wuppertal “, die am 22. März startet. Foto/ Archiv: Kristina Malis Das Zentrum für gute Taten e.V. und die City Arkaden informieren am Mittwoch über die Veranstaltung „So geht Ehrenamt in Wuppertal “, die am 22. März startet. Prof. Dr. Jens Weidner referiert zum Durchsetzungsvermögen im Job. Es ist der erste Vortrag der WZ-Reihe „Wissen 2017“. Los geht es um 19.30 Uhr im Vortragssaal der Barmenia.

