Was in Wuppertal am Mittwoch wichtig wird

Wird die Rathausgalerie zu einem orientalischen Basar? Im Rahmen der Qualitätsoffensive für den Stadtteil Elberfeld findet am Mittwochabend die zweite Innenstadt-Konferenz statt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in Raum 202 im Elberfelder Verwaltungshaus am Neumarkt. Auslosung Am Mittwoch wird um 15 Uhr der nächste Gegner des Wuppertaler Sportvereins im Niederrheinpokal ausgelost. Die vier verbliebenen Mannschaften im Halbfinale sind der MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiss Essen und der WSV.