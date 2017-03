Was in Wuppertal am Freitag wichtig wird

Der zweite Historische Handwerkermarkt im Bergischen wird Freitagachmittag um 15 Uhr auf dem Johannes-Rau-Platz in Barmen eröffnet. Feuerkünstler traten letztes Jahr vor dem Rathaus auf und sind auch dieses Jahr wieder dabei. Der zweite Historische Handwerkermarkt im Bergischen wird Freitagachmittag um 15 Uhr auf dem Johannes-Rau-Platz in Barmen eröffnet. Feuerkünstler traten letztes Jahr vor dem Rathaus auf und sind auch dieses Jahr wieder dabei. Der zweite Historische Handwerkermarkt im Bergischen wird Freitagachmittag um 15 Uhr auf dem Johannes-Rau-Platz in Barmen eröffnet. Er ist bis Sonntag geöffnet. Sieben junge Frauen haben am Projekt „Soziales im Quartier“ in Wichlinghausen teilgenommen. Sozialdezernent Stefan Kühn würdigt den Einsatz jetzt durch Urkunden.

