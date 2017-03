Was in Wuppertal am Freitag wichtig wird

Unter Aufsicht der Wuppertaler Kripo wurden m März 1943 Sinti und Roma aus Remscheid deportiert. Um 15 Uhr findet im Jugendzentrum Heinrich-Böll-Straße 136 die Gedenkfeier zum Jahrestag der Deportation der Wuppertaler Sinti und Roma statt. CDU-Kreisverband und CDU-Fraktion haben zum Jahresempfang in den Ratssaal eingeladen. Gastredner ist der Landeschef der CDU Armin Laschet.