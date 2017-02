Was in Wuppertal am Freitag wichtig wird

Vereinslogo Vereinslogo Um 19 Uhr spielt der WSV im Stadion gegen Fortuna Düsseldorfs U 23. Für beide Mannschaften ist es das erste Spiel nach der Winterpause. Der WSV ist Tabellenneunter und will zeigen, dass er mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) überreicht der Firma HÜHOCO um 14.30 Uhr einen Fördermittelbescheid über zwei Millionen Euro. Grund ist ein innovatives Verfahren zum Auftragen von Gummi auf Metal.