Was in Wuppertal am Freitag wichtig wird

Die GWG hat hohe Schulden. Die Stadt will am Freitag über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal – eines städtischen Tochterunternehmens – informieren. Die Wuppertaler CDU trifft sich zur Wahlkreismitgliederversammlung. Die Christdemokraten stellen dort ihren Kandidaten für die Bundestagswahl im September für den Wahlkreis 102 auf. Schwebebahn Der Bau der neuen Schwebebahn ist ein europäisches Gemeinschaftsprojekt. Aber in den Fahrzeugen steckt auch Arbeit aus Wuppertal. Zu den Zulieferern gehört das Traditionsunternehmen Cleff. Den Beitrag aus heimischer Produktion zum Wahrzeichen stellen die WSW am Freitag vor.