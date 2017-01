Bergischen Universität & Wuppertaler Freilichtbühne Was in Wuppertal am Freitag wichtig wird

Die Bergische Universität präsentiert am Freitag das Projekt „Informatik an Grundschulen mit dem Mini-Computer Calliope“. Die Bergische Universität präsentiert am Freitag das Projekt „Informatik an Grundschulen mit dem Mini-Computer Calliope“. An der Bergischen Universität wird am Freitag das Projekt „Informatik an Grundschulen mit dem Mini-Computer Calliope“ vorgestellt. Die Wuppertaler Freilichtbühne am Schanzenweg in Uellendahl-Katernberg stellt am Freitagnachmittag ihre geplanten Aktivitäten vor.