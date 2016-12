Was in Wuppertal am Freitag wichtig wird

Es wird jazzig! Zumindest im Barmer Bahnhof, Winklerstraße 2. Dort treten um 20 Uhr „The Soulnightband & Juliette Brands“, Katrin Eggert, Kimberley Evers Janssen, Marco Matias und Yoni Vidal bei der X-Mas Soulnight 2016 auf. Es wird jazzig! Zumindest im Barmer Bahnhof, Winklerstraße 2. Dort treten um 20 Uhr „The Soulnightband & Juliette Brands“, Katrin Eggert, Kimberley Evers Janssen, Marco Matias und Yoni Vidal bei der X-Mas Soulnight 2016 auf. Jazz im Bahnhof Es wird jazzig! Zumindest im Barmer Bahnhof, Winklerstraße 2. Dort treten um 20 Uhr „The Soulnightband & Juliette Brands“, Katrin Eggert, Kimberley Evers Janssen, Marco Matias und Yoni Vidal bei der X-Mas Soulnight 2016 auf. Tickets kosten 25 Euro (ermäßigt 15 Euro) an der Abendkasse. Mit „Eine Reise in den Norden“ ist eine öffentliche Führung im Zoo, Hubertusallee 30, betitelt, die um 13.30 Uhr beginnt. Treffpunkt ist das Bronzekamel am Zooeingang. Besucher, die an der Führung teilnehmen möchten, müssen nur den gültigen Zooeintritt bezahlen. www.zoo-wuppertal.de