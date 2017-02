Was in Wuppertal am Donnerstag wichtig wird

Rathaussturm Am Donnerstag ist Weiberfastnacht! Auch das Wuppertaler Rathaus wird nicht verschont: Um 11.11 Uhr stürmen die närrischen Wuppertalerinnen das Gebäude am Johannes-Rau-Platz.

Die WSW erweitern an den Karnevalstagen ihr ÖPNV-Angebot: Bereits von Donnerstag auf Freitag und von Sonntag auf Rosenmontag fahren die NachtExpress-Linien zusätzlich. In den Nächten zu Samstag und Sonntag gilt der reguläre Fahrplan. Am Karnevalssonntag, 26. Februar, setzen die WSW in der Zeit von 12.30 bis 19 Uhr mehr Schwebebahnen ein. Wegen des Rosensonntagszugs werden an diesem Tag in den Zentren von Elberfeld und Barmen in der Zeit von 12 bis 15.30 Uhr bzw. 14.30 bis 18 Uhr Busse umgeleitet.