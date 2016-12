Was in Wuppertal am Donnerstag wichtig wird

Im Zoo gibt es Donnerstag gleich mehrere besondere Programmpunkte. Unter dem Motto „Leckerei für Mylo & Co.“ können Besucher die Seelöwen und Elefanten mit besonderen Leckereien füttern. Foto: Archiv Im Zoo gibt es Donnerstag gleich mehrere besondere Programmpunkte. Unter dem Motto „Leckerei für Mylo & Co.“ können Besucher die Seelöwen und Elefanten mit besonderen Leckereien füttern. Foto: Archiv Im Zoo, Hubertusallee 30, gibt es Donnerstag gleich mehrere besondere Programmpunkte. Um 11.30 Uhr können Besucher unter dem Motto „Leckerei für Mylo & Co.“ die Seelöwen füttern. Treffpunkt dazu ist am Seelöwenbecken. Etwas später, um 14 Uhr, werden dann für die Elefanten Leckereien zubereitet. Dabei können Besucher Tannenbäume mit Obst und Gemüse „schmücken“ und den Dickhäutern so ein besonderes Geschenk machen. Als letzten Programmpunkt des Tages lädt der Zoo zu einer Märchenführung mit Lampions (Kosten sechs Euro) ein. Dieser ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Eine Anmeldung unter Telefon 563-3600 oder per Mail kontakt@zoo-wuppertal.de erforderlich. Sonst gilt jeweils der normale Zooeintritt. Musikalisch geht es auch auf dem Rathausplatz in Barmen zu. Um 18.30 Uhr tritt dort das aktuelle Wuppertaler Prinzenpaar auf. Es darf mitgesungen werden.