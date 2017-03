Was in Wuppertal am Dienstag wichtig wird

SPD-Politiker Franz Müntefering kommt um 17 Uhr ins katholische Stadthaus an der Laurentiusstraße 7. Dort referiert er über „Kultur und Bildung als Lebenselixier". Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Der Förderverein des Historischen Zentrums lädt für 19.30 Uhr an die Engelsstraße 10 ein. Dort referiert Professor Christoph Zöpel, Staatsminister a. D., über Stadtentwicklung in industriell geprägten Städten.