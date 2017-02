Was in Wuppertal am Dienstag wichtig wird

In der Begegnungsstätte Alte Synagoge, Genügsamkeitsstraße, referiert Rabbiner Jehouscha Ahrens ab 19 Uhr über Juden und Christen. Der Integrationsrat trifft sich am Dienstag um 16 Uhr im Internationalen Begegnungszentrum der Caritas an der Hünefeldstraße 54a.