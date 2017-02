Was in Wuppertal am Dienstag wichtig wird

Alles Wissenswerte über ein Studium an der Bergischen Universität gibt es am Dienstag von 18 bis 20 Uhr in Hörsaal 32 auf dem Campus Grifflenberg. Tanz-Aktion „One Billion Rising" gegen Gewalt an Frauen am Dienstag ab 14 Uhr auf dem Platz vor der City-Kirche in Elberfeld.