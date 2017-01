Was in Wuppertal am Dienstag wichtig wird

Zu einer Happy Hour lädt die Citykirche Elberfeld ein. Um 17 Uhr kann im Gotteshaus am Kirchplatz 2 in Elberfeld für rund eine Stunde Gospel gesungen werden. Zu einer Happy Hour lädt die Citykirche Elberfeld ein. Um 17 Uhr kann im Gotteshaus am Kirchplatz 2 in Elberfeld für rund eine Stunde Gospel gesungen werden. Gospel Zu einer Happy Hour lädt die Citykirche Elberfeld ein. Um 17 Uhr kann im Gotteshaus am Kirchplatz 2 in Elberfeld für rund eine Stunde Gospel gesungen werden. Christine Hamburger leitet das Singen, Thorsten Schäfer begleitet es am Flügel. Im Prozess um einen Überfall auf eine Spielhalle an der Blumenstraße wird das Urteil erwartet. Der Angeklagte soll eine Angestellte mit einer Pistole bedroht, ein Mittäter einen weiteren Angestellten mit Reizgas besprüht haben. Die Beute betrug 810 Euro.