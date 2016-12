Geschäfte, Elberfelder Lichtermarkt, WZ-Mobil Was in Wuppertal am Dienstag wichtig wird

Bestellt man Weihnachtsgeschenke im Internet, sollte man vorher das Kleingedruckte lesen. In manchen Fällen ist der Umtausch ausgeschlossen. Foto: Malte Christians Bestellt man Weihnachtsgeschenke im Internet, sollte man vorher das Kleingedruckte lesen. In manchen Fällen ist der Umtausch ausgeschlossen. Foto: Malte Christians Die Geschäfte haben wieder geöffnet. Die Chance also, alle Gutscheine einzulösen oder sich von ungeliebten Weihnachtsgeschenken zu trennen. Doch aufgepasst: Sie werden nicht der Einzige sein. Es dürfte voll in der Stadt werden. Die Weihnachtsmarkt-Saison ist zwar beendet. Der Elberfelder Lichtermarkt hat dafür aber noch bis Ende de Woche geöffnet. Seit kurzem fährt die neue Schwebebahn. Sind Sie schon darin gefahren? Hat sich das Warten gelohnt? Was sind Ihre Erfahrungen? Haben Sie bereits Bilder von der neuen Wagengeneration gemacht? Das WZ-Mobil steht heute, 27. Dezember, 15 Uhr, an der Haltestelle Ohligsmühle. Wer verhindert sein sollte, kann sich per E-Mail an die Redaktion wenden und auch Bilder einsenden. manuel.praest@wz.de