Die Diakonie beendet um 14.30 Uhr die zweite Phase ihrer Kampagne Kitastrophal, "Sound of the City" geht in die nächste Runde.

Die Diakonie beendet um 14.30 Uhr die zweite Phase ihrer Kampagne Kitastrophal Auf dem Kirchplatz in der Elberfelder Innenstadt werden Stadtdirektor Johannes Slawig und Sozialdezernent Stefan Kühn zu Wort kommen.

"Sound of the City" - nächste Runde Die Reihe Sound of the City: Bund der Utopisten – Wissenschaft, Kunst, Kultur – geht im Gesellschaftshaus Union, Friedrich-Engels-Allee 200, in die nächste Runde. Die Veranstaltung beginnt heute Abend um 20 Uhr.