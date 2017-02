Was am Montag in Wuppertal wichtig wird

Der Stadtrat kommt heute 18 Uhr im Rathaus, Johannes-Rau-Platz, zusammen. Die Polizei gibt heute ihre neue Verkehrsunfallstatistik für das vergangene Jahr heraus. Die Zahlen werden von Polizeipräsidentin Birgitta Radermacher, sowie der Direktionsleiterin Verkehr, Tanja Veljovic, vorgestellt.