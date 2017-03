Was am Mittwoch in Wuppertal wichtig wird

Die Bahnstation „Hauptbahnhof“ soll moderner werden. Die Bahnstation „Hauptbahnhof“ soll moderner werden. Die Deutsche Bahn bietet heute ein Bauinformationsgespräch im Wuppertaler Hauptbahnhof zur geplanten Modernisierung der Bahnstation „Hauptbahnhof“ an. „Die Stimmung der Gereiztheit. Populisten, Fatalisten und ein unentschiedenes Publikum“ heißt ein Vortrag heute, 19.30 Uhr, im Kontakthof, Genügsamkeitstraße 11.