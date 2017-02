Was am Mittwoch in Wuppertal wichtig wird

Die Herz-Jesu-Kirche ist heute Spielstätte der Orgeltage. Die Herz-Jesu-Kirche ist heute Spielstätte der Orgeltage. Heute beginnt der Prozess gegen einen 24-jährigen Wuppertaler, der über ein Internetportal 47 Mal Autoreifen verkaufte – die er jedoch nicht besaß. Im Rahmen der Orgeltage findet um 20 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche, Ludwigstraße 56, ein Deutsch-jüdisches Konzert mit Semjon Kalinowsky und Franz Danksagmüller statt.