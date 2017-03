Was am Freitag in Wuppertal wichtig wird

Im Hinspiel gegen den BVB erreichte der WSV – hier mit Silvio Pagano – vor großer Kulisse ein 0:0. Archiv Im Hinspiel gegen den BVB erreichte der WSV – hier mit Silvio Pagano – vor großer Kulisse ein 0:0. Archiv Flutlichtspiel: Der Wuppertaler SV trifft heute Abend auf die U 23 von Borussia Dortmund. Anpfiff ist um 19.30 Uhr im Stadion am Zoo. Fahrzeugpräsenation: Die Wuppertaler Polizei ist jetzt auch mit einem Twizy unterwegs. Das Fahrzeug stellen die Beamten heute vor.

