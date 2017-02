Was am Freitag in Wuppertal wichtig wird

Gleich zwei Premieren stehen in Wuppertal am Wochenende an. Im TiC startet mit "Bei Anruf Mord". Gleich zwei Premieren stehen in Wuppertal am Wochenende an. Im TiC startet mit "Bei Anruf Mord". Die Rocky Horror Picture Show feiert um 19.30 Uhr Premiere im Opernhaus. Weitere Aufführungen gibt es zum Beispiel am Samstagabend um 19.30 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr. Auch das TiC in Cronenberg feiert Premiere: Um 20 Uhr ist an der Borner Straße „Bei Anruf Mord“ zu sehen. Am Sonntag um 19 Uhr ist das Kriminalstück erneut zu sehen.