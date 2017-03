Was am Donnerstag in Wuppertal wichtig wird

Ab 10 Uhr steht der Reformationstruck auf dem Alten Markt in Barmen. Ab 10 Uhr steht der Reformationstruck auf dem Alten Markt in Barmen. Waldfrieden - neue Ausstellung: Im Skulpturenpark sind ab 25. März Werke von Klaus Rinke zu sehen. Die WZ wirft heute schon einmal einen Blick auf die Ausstellung. Reformationstruck in Barmen: Der Reformationstruck der evangelischen Kirche tourt seit November durch Europa. Ab 10 Uhr steht er auf dem Alten Markt in Barmen.

Anzeige